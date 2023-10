Armee bekämpft noch Hunderte Hamas-Mitglieder auf israelischem Gebiet

Tel Aviv: Nach den massiven Angriffen der radikal-islamischen Hamas auf Israel hat es im Großraum Tel Aviv und anderen Städten Israels am Abend erneut Raketenalarm gegeben. Die Hamas teilte mit, es seien 150 Raketen abgeschossen worden. Bei dem Überraschungsangriff am Morgen hatte sie tausende Raketen abgefeuert und war mit bewaffneten Kämpfern auf israelisches Gebiet vorgedrungen. Am Abend sagte ein Sprecher, die Armee kämpfe aktuell immer noch gegen Hunderte Hamas-Angehörige auf israelischem Gebiet. Inzwischen spricht der israelische Rettungsdienst von mindestens 200 Toten und mehr als 1.400 Verletzten. Als Vergeltung griff die israelische Luftwaffe palästinensische Ziele im Gazastreifen an. Über 230 Menschen wurden dabei getötet und knapp 1.700 verletzt, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium mit. Außerdem hat Israel die Stromlieferungen in den Gazastreifen gestoppt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.10.2023 22:00 Uhr