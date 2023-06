Arktis könnte schon in 2030er Jahren im Sommer eisfrei sein

Meldungsarchiv - 07.06.2023 11:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Seoul: Die Arktis könnte schon ein Jahrzehnt früher im Sommer eisfrei sein als bisher angenommen. Zu diesem Schluss kommt eine neue Studie. Wissenschaftler der Universität Pohang in Südkorea haben auf Grundlage von Satellitendaten den Rückgang der Meer-Eisfläche in der Region um den Nordpol über einen Zeitraum von 40 Jahren untersucht. Demnach lassen die Ergebnisse erkennen, dass es den ersten eisfreien September dort schon in den 2030er bis 2050er Jahren geben wird, und zwar selbst bei einem Szenario mit geringen CO2-Emissionen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.06.2023 11:15 Uhr