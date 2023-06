Arktis könnte schon in 2030er Jahren im Sommer eisfrei sein

Kurzmeldung ein/ausklappen Selenskyj gibt sich trotz Dammbruchs siegessicher

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj geht davon aus, dass Russland mit der Sprengung des Kachowka-Staudamms die Gegenoffensive seines Landes stoppen wollte. In seiner abendlichen Videoansprache sagte er, der russische Terrorakt werde die Ukrainer aber nicht aufhalten. Den Menschen in der Region sagte Selenskyj Hilfe zu. Die Regierung tue alles, um Hochwasseropfer zu retten und alle mit Trinkwasser zu versorgen. Bei einer Dringlichkeitssitzung in New York wiesen sich Kiew und Moskau gegenseitig die Schuld für die Zerstörung des Kachowka-Staudamms zu. Der ukrainische UN-Botschafter sprach von einem weiteren Beispiel für den den Völkermord Russlands an den Ukrainern. Der russische Botschafter dagegen erklärte, die Zerstörung des Staudamms sei auf Kiews Sabotage zurückzuführen. Durch den Dammbruch würden die Landwirtschaft und das Ökosystem der Region Cherson geschädigt.

