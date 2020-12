Arizona und Wisconsin bestätigen Bidens Sieg bei Präsidentenwahl

Nachrichtenarchiv - 01.12.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: In den USA haben mit Arizona und Wisconsin zwei weitere umkämpfte Bundesstaaten den Sieg von Joe Biden bei der Präsidentschaftswahl bestätigt. In Arizona gewann Biden demnach mit einem Vorsprung von fast 10 500 Stimmen, in Wisconsin waren es nach einer Neuauszählung rund 20 700 Stimmen. Damit erlitt Amtsinhaber Donald Trump einen weiteren Rückschlag bei seinen Versuchen, den Ausgang der Wahl am 3. November vor Gericht anzufechten. Unterdessen hat Biden zum ersten Mal Einblick in den täglichen Geheimdienstbericht erhalten. Das hatte ihm Trump bisher verweigert.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 01.12.2020 02:00 Uhr