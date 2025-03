Ariane 6 startet erfolgreich zu erstem kommerziellen Flug ins All

Kourou: Die europäische Trägerrakete Ariane 6 ist zu ihrem ersten kommerziellen Flug ins All gestartet. Auf Live-Bildern war zu sehen wie sie vom europäischen Raumfahrtbahnhof Kourou abhob. An Bord hat sie einen militärischen Aufklärungssatelliten, der im All ausgesetzt werden soll. Der eigentliche Start am Montag war wegen Problemen an Bord abgesagt worden. Die Ariane-6-Mission kostet 4,5 Milliarden Euro.

