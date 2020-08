Ariane-5-Rakete startet erstmals seit Corona-Lockdown wieder ins All

Nachrichtenarchiv - 16.08.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kourou: Erstmals seit dem Corona-Lockdown ist wieder eine europäische Trägerrakete Ariane 5 ins All gestartet. Sie hob vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana ab - mit zwei Telekommunikationssatelliten an Bord. Der Start war zuvor wegen technischer Probleme und wegen des Wetters mehrmals verschoben worden. Wegen der Corona-Krise waren im März alle Startvorbereitungen ausgesetzt worden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 16.08.2020 02:00 Uhr