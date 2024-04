Arian bleibt auch nach großer Suchaktion verschwunden

Bremervörde: Der sechsjährige Arian aus Niedersachsen bleibt weiter verschwunden. Eigentlich sollte die Suche schon um 19 Uhr unterbrochen werden, aber die Einsatzkräfte machten bis zum Einbruch der Dunkelheit weiter. Insgesamt 1.200 Menschen hatten in und um Bremervörde nach dem Jungen gesucht. Die meisten von ihnen bildeten eine etwa anderthalb Kilometer lange Menschenkette und durchkämmten das Gebiet nördlich von Arians Elternhaus. Dort waren in den vergangenen Tagen zahlreiche Spuren gefunden worden. Eine Polizeisprecherin sagte, es gehe darum, alles noch einmal umzudrehen - und zwar lückenlos. Die Ergebnisse der Suche sollen in der Nacht ausgewertet werden, damit die Ermittler bei Tagesanbruch gezielt weiteren möglichen Ansätzen nachgehen können. Der autistische Junge war am Montagabend verschwunden.

