Argentinisches Folterzentrum wird in Unesco-Welterbeliste aufgenommen

Buenos Aires: Das berüchtigtste Folterzentrum Argentiniens während der Zeit der Militärdiktatur ist in die Liste des Unesco-Welterbes aufgenommen worden. In ihrem Aufnahmeantrag für die Welterbeliste hatte die argentinische Regierung die ehemalige Marineschule als "materielles und physisches Zeugnis für Menschenrechtsverletzungen" beschrieben. Das argentinische Militär hatte das Gebäude in Buenos Aires ab 1976 zu einem Geheimgefängnis und zum größten Folterzentrum des Landes umfunktioniert. Die heutige Gedenkstätte erinnert an die etwa 5.000 Opfer der Militärdiktatur, die in jener Zeit dort getötet wurden oder spurlos verschwanden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.09.2023 21:00 Uhr