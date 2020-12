Argentiniens Senat billigt Legalisierung von Abtreibungen

Das Wetter: Wolken mit freundlichen Abschnitten, 0 bis 5 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute ist es wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten. Ganz vereinzelt kann es ein paar Tropfen oder Flocken geben. Höchstwerte 0 Grad bis 5 Grad. In der Nacht kann es anfangs örtlich noch geringfügig schneien, später lockert es auf. Die Temperaturen sinken auf bis zu -2 Grad. Auch morgen wechseln sich Sonne und Wolken ab. An Neujahr und am Samstag ist es überwiegend bewölkt, sonnige Abschnitte gibt es am ehesten an den Alpen; bei maximal 4 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 30.12.2020 09:45 Uhr