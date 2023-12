Argentiniens Präsident will Notstand für zwei Jahre erklären lassen

Buenos Aires: Die neue Regierung unter Präsident Milei will bis Ende 2025 den öffentlichen und wirtschaftlichen Notstand erklären. Ein entsprechendes Gesetz liegt dem Parlament vor. Enthalten ist die Option, den Notstand bis zu Mileis Amtszeitende in vier Jahren zu verlängern. Gegen die rigide Sparpolitik Mileis waren gestern erneut tausende Menschen auf die Straße gegangen. In der Hauptstadt Buenos Aires forderten die Demonstranten die Justiz auf, ein Dekret für eine umfassende Deregulierung der Wirtschaft für ungültig zu erklären. Der Vorsitzende der Baugewerkschaft, Martinez, sagte, der Protest stelle nicht die Legitimität von Präsident Milei in Frage. Er müsse aber die Gewaltenteilung respektieren.

