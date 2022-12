Argentinien zieht ins Halbfinale der Fußball-WM ein

Nachrichtenarchiv - 10.12.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Lusail: Argentinien steht im Halbfinale der WM in Katar. Das Team um Superstar Messi setzte sich nach Elfmeterschießen mit 6:5 gegen die Niederlande durch. Oranje-Trainer van Gaal verkündete anschließend seinen Abschied von der holländischen Nationalmannschaft. Ebenfalls im Halbfinale steht Kroatien nach einem 5:3-Sieg nach Elfmeterschießen gegen Brasilien. Die weiteren Halbfinalisten werden heute ermittelt: Am Nachmittag trifft Marokko auf Portugal - bei einem Sieg wäre die Mannschaft das erste afrikanische Team in einem WM-Halbfinale. Am Abend spielt dann England gegen Frankreich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.12.2022 08:00 Uhr