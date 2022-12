Argentinien und Frankreich bestreiten WM-Finale

Kurzmeldung ein/ausklappen Baerbock hat keine Hoffnung auf baldige Waffenruhe in der Ukraine

Berlin: Außenministerin Baerbock hat keine Hoffnung auf ein baldiges Ende der Kämpfe in der Ukraine. Der "Bild am Sonntag" sagte sie, wenn Russlands Präsident Putin es wolle, sei der Krieg morgen vorbei. Dafür gebe es aber alles andere als ehrliche Anzeichen. Baerbock sprach sich auch gegen eine Waffenruhe zu russischen Konditionen aus: Das würde den Schrecken für die Menschen vor Ort nicht beenden, im Gegenteil. Am schlimmsten sei die Lage in den besetzten Gebieten. Dort fehle es nicht nur an Strom und Wärme. Zudem lebten die Menschen jeden Tag in Angst vor Verschleppung, Folter und Mord. Der ukrainische Präsident Selenskyj forderte den Westen auf, seinem Land ein effektives Flugabwehrsystem zu liefern. Russland hatte allein gestern mehr als 70 Raketen auf die Ukraine abgefeuert, von denen die meisten abgefangen werden konnten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.12.2022 06:30 Uhr