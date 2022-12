Argentinien steht im Finale der Fußball-WM

Nachrichtenarchiv - 14.12.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Zum Sport: Argentinien steht im Finale der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Die Mannschaft aus Südamerika gewann am Abend gegen Kroatien mit 3:0. Die Tore schossen Lionel Messi per Elfmeter und zweimal Julian Álvarez. Das Halbfinale war Messis 25. Einsatz bei einer WM, gemeinsam mit Lothar Matthäus ist er nun Rekordhalter. Der Gegner für die Argentinier im WM-Finale am Sonntag wird heute Abend in der Partie Frankreich gegen Marokko bestimmt.

