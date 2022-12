Argentinien steht im Finale der Fußball-WM

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: In der Nacht Schnee und Schneeregen, morgen auch Regen und Glatteis.

Das Wetter in Bayern: In der Nacht verdichten sich die Wolken und es fällt erst in Alpennähe, später auch im Westen Schnee oder Schneeregen. Tiefstwerte -2 bis -10 Grad. Morgen zeitweise Schnee, der an den Alpen in Regen übergeht. Bei -4 bis +6 Grad kann es glatt werden. Bis Ende der Woche bleibt es bewölkt, am Freitag schneit es im Süden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.12.2022 20:00 Uhr