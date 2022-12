Argentinien schlägt Kroatien und zieht ins WM-Finale ein

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: Teilweise Schnee, im Süden gefrierender Regen

Das Wetter in Bayern: Zeitweise schneit es heute. Besonders in südlichen Teilen des Freistaats gibt es auch gefrierenden Regen mit erhöhter Glatteisgefahr. Höchstwerte zwischen -5 Grad in Oberfranken und +5 Grad an den Alpen. Auch in der kommenden Nacht örtlich Schnee und in Alpennähe zum Teil gefrierender Regen. Tiefstwerte von +1 Grad an den Alpen bis -12 Grad in Nordfranken. In den kommenden Tagen oft bewölkt mit Schneeregen oder Schnee. Am Samstag trocken und freundlicher.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.12.2022 06:00 Uhr