Argentinien lockert die strikten Devisenbeschränkungen

Buenos Aires: Argentinien schafft die strikten Devisenkontrollen ab. Privatleute können den Peso ab Montag unbegrenzt in andere Währungen umtauschen. Bis jetzt dürfen sie nur 200 US-Dollar pro Monat kaufen und der Wechselkurs wird vom Staat festgesetzt. Künftig soll er sich wieder nach Angebot und Nachfrage richten - allerdings legt die Zentralbank eine Bandbreite fest, in der der Kurs sich bewegen darf. Das Ende der Devisenbeschränkungen war eines der wichtigsten Versprechen des ultraliberalen Präsidenten Milei. Er hatte dem Land ein radikales Sparprogramm verordnet, viele staatliche Leistungen und Subventionen gestrichen und tausende Staatsbedienstete entlassen. Zuvor hatte der Internationale Währungsfonds Argentinien einen neuen Milliardenkredit zugesagt. Das Land kann bis zu 20 Milliarden Dollar an neuen Schulden aufnehmen. Dabei ist das Land schon der größte Schuldner des IWF, es steht mit 44 Milliarden Dollar in der Kreide.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.04.2025 07:00 Uhr