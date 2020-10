Ardern kann Neuseeland mit absoluter Mehrheit regieren

Zahlreiche Galeria-Karstadt-Kaufhof-Filialen schließen heute

Essen: Galeria Karstadt Kaufhof schließt viele seiner Filialen heute für immer. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi verlieren bundesweit rund 2.500 Beschäftigte der Warenhauskette ihren Arbeitsplatz. In München ist der letzte Tag für den Karstadt am Nordbad. Auch in der Karstadt-Filiale im Olympia-Einkaufszentrum und im Kaufhof in Ingolstadt fand in den vergangenen Wochen der Ausverkauf statt. Der Kaufhof am Stachus in München soll erst in zwei Jahren geschlossen werden. An mehreren Standorten in Deutschland gab es Proteste gegen die Schließungen. In Düsseldorf schlugen die Mitarbeiter mit Boxhandschuhen auf eine überlebensgroße Pappfigur von Firmen-Eigner Rene Benko ein.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.10.2020 18:00 Uhr