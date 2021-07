ARD veranstaltet Benefiz-Tag für die Hochwasser-Opfer

Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt weiter

Berlin: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland steigt weiter kontinuierlich an. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts liegt die Sieben-Tage-Inzidenz nun bei 13,2 - gestern waren es noch 12,2. Zuletzt meldeten die Gesundheitsämter in Deutschland dem RKI binnen eines Tages fast 2.100 Neuinfektionen. Der Anstieg der Inzidenz in Deutschland ist dem Institut zufolge bisher vor allem bei Menschen zwischen 15 und 34 Jahren zu beobachten. Während sich die Werte in den Gruppen ab 60 Jahren in den vergangenen Wochen nur minimal und auf sehr niedrigem Niveau veränderten, verzeichnet das RKI für Jüngere relativ starke Zuwächse.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.07.2021 06:00 Uhr