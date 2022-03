ARD und ZDF ziehen sich aus Russland zurück

Nachrichtenarchiv - 05.03.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: ARD und ZDF haben entschieden, vorläufig nicht mehr direkt aus der russischen Hauptstadt zu berichten. Der für das dortige ARD-Studio zuständige WDR teilte mit, dass von anderen Standorten aus weiterhin umfassend über das Geschehen in Russland und der Ukraine informiert würde. Vorab hatten schon diverse internationale Medien ihren Rückzug aus Russland bekannt gegeben. Unter anderem der US-Sender CNN, die Nachrichtenagentur Bloomberg und die britische BBC stellten ihren Sendebetrieb in dort ein. Hintergrund der Entscheidung ist ein neues russisches Gesetz, das die Weitergabe von - so wörtlich - "falschen" Berichten verbietet. Es drohen Geld- oder sogar Haftstrafen. In russischen Staatsmedien wird beispielsweise nicht von einem Krieg gegen die Ukraine gesprochen, sondern von einer militärischen Spezialaktion.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.03.2022 16:00 Uhr