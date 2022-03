ARD und ZDF setzen Berichterstattung aus Moskau aus

Nachrichtenarchiv - 05.03.2022 13:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Nach der Verschärfung der Mediengesetze in Russland setzen ARD und ZDF die Berichterstattung aus ihren Moskauer Studios erst einmal aus. Man werde von anderen Standorten aus weiterhin umfassend über das Geschehen in Russland und der Ukraine informieren, teilte der für das ARD-Studio Moskau federführende WDR mit. Nun würden die Folgen des Gesetzes geprüft, hieß es weiter. Russlands Präsident Putin hatte gestern mehrere Gesetze unterzeichnet, die die unabhängige Medienberichterstattung weiter einschränken. Wenn etwa aus russischer Sicht Falschnachrichten über den Krieg gegen die Ukraine verbreitet werden, drohen jetzt bis zu 15 Jahre Haft und Geldstrafen. In russischen Staatsmedien wird nur von einer "militärischen Spezialaktion" in der Ukraine gesprochen. Auch andere westliche Medien stellen ihre Berichterstattung in Russland ein - dazu gehören der US-Fernsehsender CNN, die Nachrichtenagentur Bloomberg und die britische BBC.

Quelle: BR24 Nachrichten, 05.03.2022 13:15 Uhr