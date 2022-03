ARD-Umfrage zeigt große Hilfsbereitschaft für die Ukraine

Hilfsorganisationen warnen vor mehr Hunger wegen Ukraine-Krieg

Berlin: In vielen Ländern droht laut Hilfsorganisationen wegen des Ukraine-Krieges eine weitere Verschärfung der Hungerkrise. Die Organisation "Save the Children" erklärte, aufgrund steigender Weizenpreise nach dem russischen Angriff seien Millionen von Kindern in Ländern wie dem Jemen, Libanon oder Syrien in Gefahr. Ähnlich äußerte sich die Welthungerhilfe. Der Bayerische Müllerbund berichtete von einer dramatischen Preisentwicklung auf den Getreidemärkten, verursacht durch den Krieg in der Ukraine. In den vergangenen Tagen seien die Getreidepreise explosionsartig nach oben geschossen, hieß es. Die Ukraine und Russland exportierten zusammen 29 Prozent des weltweiten Weizenbedarfs.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.03.2022 19:00 Uhr