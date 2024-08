ARD-Umfrage sieht AfD als stärkste Kraft in Thüringen

Erfurt: Bei der Landtagswahl in Thüringen in zehn Tagen kann die AfD darauf hoffen, stärkste Kraft zu werden. Laut der Umfrage von Infratest Dimap für die ARD käme die "Alternative für Deutschland" auf 30 Prozent. Das wären knapp sieben Punkte mehr als bei der letzten Wahl. Zweitstärkste Kraft würde die CDU mit 23 Prozent werden, die sich damit um einen Punkt verbessert. Laut der Befragung von mehr als anderthalb tausend Wahlberechtigten kann die regierungsführende Linke nur noch mit 13 Prozent rechnen, was einen Einbruch von mehr als der Hälfte bedeuten würde. Die Koalitionspartner SPD und Grüne sieht die Umfrage bei sieben beziehungsweise drei Prozent. - In Sachsen, wo ebenfalls in anderthalb Wochen gewählt wird, landet die CDU der Umfrage zufolge mit 31 Prozent knapp vor der AfD, die auf 30 Prozent kommt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.08.2024 22:00 Uhr