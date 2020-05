ARD-Kamerateam wird bei Corona-Protest angegriffen

Berlin: Bei einer nicht genehmigten Demonstration gegen die Corona-Beschränkungen ist in Berlin ein Kamerateam der ARD angegriffen worden. Ein Mann hatte sich nach Angaben des ARD-Hauptstadtstudios spontan aus der Menge gelöst und einen Tonassistenten getreten. Dabei traf eine Mikrofon-Angel einen Kameramann am Kopf. Laut Polizei wurde der 46-jährige Tatverdächtige festgenommen. ARD-Chefredakteur Becker schrieb am Abend auf Twitter: "Erst ein Kamerateam des ZDF, heute ein Team der ARD. Wer Journalisten angreift und an ihrer Arbeit hindert, greift die Demokratie an." Nach Polizeiangaben hatten sich bis zu 400 Menschen vor dem Reichstagsgebäude versammelt - offenbar nach einem Aufruf in den sozialen Medien. Die Polizei löste die Demonstration auf.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.05.2020 06:00 Uhr