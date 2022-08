ARD Intendantinnen und Intendanten entziehen RBB-Geschäftsleitung das Vertrauen

Nachrichtenarchiv - 20.08.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Intendantinnen und Intendanten der ARD haben das Vertrauen in die amtierende Geschäftsleitung des Rundfunks Berlin-Brandenburg verloren. In der Affäre um die abberufene Senderchefin Schlesinger vertraue man nicht mehr darauf, dass der derzeitigen Leitung des Senders die Aufarbeitung der diversen Vorfälle züging gelingt, teilte der Vorsitzende der ARD, der WDR-Intendant Buhrow mit. Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, soll mangelnde Aufklärung bei dem umstrittenen Bonus-System für Führungskräfte eine Rolle gespielt haben. Buhrow zollte zudem der zurückgetretenen Rundfunkratsvorsitzenden Friederike von Kirchbach seinen Respekt. Ihr Schritt setze ein Signal für einen tiefgreifenden Neuanfang beim rbb. Dieser, so Buhrow, werde auch die amtierende Geschäftsführung des Senders betreffen müssen.

