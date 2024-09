ARD gewinnt Deutschen Fernsehpreis in mehreren Kategorien

Köln: Bei der Verleihung des Deutschen Fernsehpreises hat die ARD-Serie "Die Zweiflers" gleich in mehreren Kategorien gewonnen: So wurden die Hauptdarsteller Sunnyi Melles und Aaron Altaras geehrt. Die Serie gewann zudem in der Kategorie "Drama". BR-Korrespondentin Sophie von der Tann wurde mit dem Förderpreis ausgezeichnet für ihre Nahost-Berichterstattung. Zur besten Informationssendung kürte die Jury die ARD-Talkshow "Maischberger". ZDF-Moderator Jan Böhmermann gewann den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie beste Unterhaltungs-Show mit seiner Sendung "Lass dich überwachen".

