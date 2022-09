ARD gewinnt acht Auszeichnungen beim Deutschen Fernsehpreis

Nachrichtenarchiv - 15.09.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Köln: Am Abend ist der Deutsche Fernsehpreis vergeben worden. Insgesamt acht Auszeichnungen gingen an die ARD, unter anderem für die NDR-Doku-Serie "Kevin Kühnert und die SPD". Als bester Schauspieler und beste Schauspielerin wurden Moritz Bleibtreu und Friederike Becht geehrt. Als bester Fernsehfilm setzte sich die ZDF-Produktion "Die Wannseekonferenz" durch. Den Ehrenpreis für ihr Lebenswerk erhielt Schauspielerin Iris Berben. - Insgesamt wurde der Deutsche Fernsehpreis in 28 Kategorien vergeben. Die Verleihung wurde heuer auf zwei Abende aufgeteilt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.09.2022 06:00 Uhr