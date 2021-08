ARD-Deutschlandtrend: Laschet fällt in Direktwahlfrage hinter Scholz zurück

Nachrichtenarchiv - 05.08.2021 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet hat im ARD-Deutschlandtrend massiv verloren. Im Vergleich zum Vormonat büßte er 8 Prozentpunkte ein und liegt damit mit 20 Prozent hinter SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz, der mit einem Plus von 6 Punkten auf 35 Prozent kommt. Für die Kandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, würden sich aktuell 16 Prozent der Befragten entscheiden. Die Corona-Impfung gewinnt derweil in Deutschland an Zuspruch: 83 Prozent der Bundesbürger geben aktuell an, sich auf jeden Fall gegen Corona impfen zu lassen oder bereits zumindest einmal geimpft zu sein. Allerdings hält nur noch rund die Hälfte der Befragten die geltenden Coronabeschränkungen für angemessen. Bei der Impfpflicht sind die Gegner knapp in der Überzahl. Mehr als 60 Prozent sind allerdings dafür, die kostenlosen Corona-Tests abzuschaffen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.08.2021 18:00 Uhr