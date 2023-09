ARD-Deutschlandtrend: CSU stagniert in neuer Umfrage

Berlin: Die CSU liegt in der Vorwahlumfrage des ARD-Deutschlandtrends in Bayern weiter klar vorn. Rund zehn Tage vor der Landtagswahl kommt sie demnach auf 36 Prozent, das ist das gleiche Ergebnis wie im jüngsten Bayerntrend. Allerdings ist es auch ein Prozentpunkt weniger als in der letzten Landtagswahl. Auf Platz zwei folgen die Freien Wähler mit 16 Prozent, sie verlieren im Vergleich zum Bayerntrend einen Punkt. Rechnerisch wäre damit eine Fortsetzung der aktuellen Koalition zwischen der CSU und den Freien Wählern möglich. Die Grünen kommen in der Umfrage auf 15 Prozent der Stimmen, auf Platz vier liegt die AfD mit 14 Prozent. Die SPD folgt mit 9 Prozent. Im Deutschlandtrend wurde zudem die Zufriedenheit mit der deutschen Migrationspolitik abgefragt. Demnach sagen jeweils zwei Drittel der Befragten, dass Deutschland weniger Flüchtlinge aufnehmen sollte und Migration mehr Nach- als Vorteile bringe.

