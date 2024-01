ARD-Angebote zur Handball-EM waren beliebt

München: Die ARD-Übertragungen zur Handball-EM haben auch das junge Publikum vor die Bildschirme gelockt. In der Altersgruppe der 14- bis 29-Jährigen sahen im Schnitt 1,7 Millionen zu. Insgesamt waren es etwa 6,5 Millionen Zuschauer. Die erfolgreichste Live-Übertragung im Ersten war die Begegnung Deutschland-Frankreich am 16. Januar mit insgesamt acht Millionen Zuschauern, der Marktanteil der jungen Leute lag bei diesem Spiel sogar bei 44 Prozent. Ebenfalls stark nachgefragt waren die Livestreams. In der ARD-Mediathek und bei sportschau.de gab es insgesamt mehr als fünf Millionen Abrufe. Auch knapp 50 Radiowellen der ARD berichteten über das Turnier.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.01.2024 16:00 Uhr