Archäologen finden mittelalterlichen Klappstuhl im Landkreis Ansbach

Berlin: Kurz vor dem Ende des Neun-Euro-Tickets hat der Verband der deutschen Verkehrsunternehmen - VDV - eine positive Bilanz gezogen. Nach den Erkenntnissen des VDV wurden zehn Prozent der Fahrten mit dem Billig-Fahrschein für Strecken genutzt, die sonst mit dem Auto gefahren worden wären. Die Menge an eingespartem Treibhausgas schätzt der Verband auf 1,8 Millionen Tonnen - das sei so viel, wie ein Autobahn-Tempolimit in einem Jahr brächte. Hauptgeschäftsführer Wolff sagte, es lohne sich, über eine Fortsetzung nachzudenken. Es müsse aber auch deutlich mehr in den Öffentlichen Personennahverkehr investiert werden.

Brüssel: Angesichts der immer weiter steigenden Energiepreise hat EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen angekündigt, den europäischen Strommarkt zu reformieren. Bei einer internationalen Konferenz sagte sie, die Kommission arbeite an einer Sofortmaßnahme und an einer strukturellen Reform. Die explodierenden Strompreise zeigten jetzt die Grenzen des "derzeitigen Strommarktdesigns" auf. Auf dem europäischen Strommarkt gilt das sogenannte Merrit-Order-Prinzip. Das bedeutet, dass der Strompreis durch das teuerste Kraftwerk bestimmt wird, derzeit also durch Gaskraftwerke. Bundeskanzler Scholz sprach sich ebenfalls für strukturelle Veränderungen aus und zeigte sich offen für eine europaweite Energiepreis-Bremse.

Prag: Bei seinem Antrittsbesuch in Tschechien hat Bundeskanzler Scholz der Ukraine fortdauernde Hilfe zugesagt. In einer Grundsatzrede zur Europapolitik an der Prager Karls-Universität sagte Scholz, der brutale russische Überfall sei auch ein Angriff auf die europäische Sicherheitsordnung und damit auch für die EU "eine Zeitenwende". Als Konsequenz regte Scholz an, die Handlungsfähigkeit der EU zu verbessern und dazu vor allem in der Außen- und der Finanzpolitik Mehrheitsentscheidungen zuzulassen. Überdies schlug der Bundeskanzler vor, die europäischen Nachbarn sollten gemeinsam ein Luftverteidigungssystem aufbauen. Ein solches System wäre nach seinen Worten ein Sicherheitsgewinn für ganz Europa - und außerdem kostengünstiger und leistungsfähiger, als wenn jeder seine eigene, teure und hochkomplexe Luftverteidigung aufbaue.

Berlin: Die Bundesregierung bereitet einen baldigen Impfstart mit angepassten Corona-Präparaten vor. Wie aus einem Schreiben von Gesundheitsminister Lauterbach hervorgeht, erwartet die Regierung, dass in den ersten beiden Septemberwochen jeweils fünf Millionen Dosen des BA.1-Impfstoffs von Biontech geliefert werden. Hinzu kommen rund 4 Millionen Dosen eines angepassten Impfstoffes von Moderna. Wenn die Präparate wie erwartet schon in wenige Tagen von der zuständigen EU-Behörde zugelassen werden, könnten Arztpraxen und Impfzentren die beiden Impfstoffe ab dem 5. September bestellen.

Bad Saarow: Bis Ende September soll ein Bericht zum massenhaften Fisch-Sterben in der Oder vorliegen. Das kündigte Bundesumweltministerin Lemke bei einem Treffen mit ihrer polnischen Kollegin Moskwa an. Bis jetzt geht die Bundesregierung laut Lemke davon aus, dass Hitze, niedrige Wasserpegel und menschengemachte Einleitungen zu der Umweltkatastrophe beigetragen haben. Es müsse jetzt alles dafür getan werden, dass sich das Ökosystem erhole, so die Grünen-Politikerin.

Bagdad: Nachdem der einflussreiche Schiitenführer al-Sadr seinen Rückzug aus der Politik bekannt gegeben hat, haben Anhänger den Regierungspalast in der irakischen Hauptstadt gestürmt. Die Demonstranten beseitigten Barrieren und drangen in das Gebäude ein, einige von ihnen trugen Plakate mit Fotos von al-Sadr. Das Militär verhängte daraufhin eine Ausgangssperre. Hintergrund der Proteste ist eine tiefe politische Krise: rund zehn Monate nach der Parlamentswahl haben sich die Parteien weder auf einen Präsidenten noch einen Regierungschef einigen können. /// Die Bewegung von Al-Sadr war als Siegerin aus den Parlamentswahlen hervorgegangen, hat aber nicht die für die Präsidentenwahl erforderliche Mehrheit. Deshalb gibt es im Irak eine Pattsituation.

Steinsfeld: Archäologen haben im Landkreis Ansbach einen etwa vierzehnhundert Jahre alten Klappstuhl entdeckt. Die Forscher fanden das Möbelstück aus Eisen in einem Frauengrab aus der Zeit um 600 im Steinfelder Ortsteil Endsee. Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege spricht von einer absoluten Seltenheit. Danach ist der eiserne Klappstuhl erst der zweite in Deutschland gefundene Stuhl dieser Art aus dem Frühmittelalter. In gefaltetem Zustand misst er etwa 70 mal 45 Zentimeter. Die Forscher nehmen an, dass der Stuhl eine Grabbeigabe war.

Das Wetter in Bayern: Am Abend freundlich, in der Nachts meist klar, Tiefstwerte 14 bis 9 Grad