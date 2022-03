Archäologen finden mehr als 4.000 Jahre altes Grab im Donautal

"Coda" gewinnt den Oscar als besten Film

Los Angeles: In den USA sind in der Nacht zum 94. Mal die Oscars vergeben worden. Die Tragikkömodie "Coda" wurde als bester Film ausgezeichnet. Es geht um ein Mädchen, das in einer gehörlosen Fischerfamilie aufwächst. Es ist der erste Film mit mehrheitlich tauben Schauspielern. Als beste Schauspielerin wurde Jessica Chastain für ihre Rolle in "The Eyes of Tammy Faye" geehrt, Will Smith holte den Oscar als bester Hauptdarsteller als Tennis-Vater in "King Richard". Die beste Regie führte nach Auffassung der Jury Jane Campion im Western-Psychodrama "The Power of the Dog". Zwei Oscars gehen an deutsche Künstler: Der Komponist Hans Zimmer gewann den Preis für die beste Filmmusik im Science-Fiction-Epos „Dune“. In der Kategorie Visuelle Effekte setzte sich Gerd Nefzer durch.

