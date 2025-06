Archäologen finden in Rom überdimensionierten Marmorkopf

Rom: Bei einer Ausgrabung im Zentrum der italienischen Hauptstadt haben Archäologen einen riesigen Marmorkopf gefunden. Der Bürgermeister Roms, Gualtieri, stellte Details ins Internet. Zu sehen ist ein nahezu komplett erhaltener überdimensionierter Kopf eines Mannes mit dichtem Haar und intensivem Gesichtsausdruck. Die Archäologen arbeiten daran, die Identität der dargestellten Person zu enthüllen. Der spektakuläre Fund wurde bei archäologischen Grabungen in der Via Alessandria gemacht. Gualtieri erklärte, unter unseren Füßen lebe eine jahrtausendealte Geschichte, die die Welt immer wieder in ihren Bann ziehe. Rom höre nie auf, zu überraschen, so der Bürgermeister.

