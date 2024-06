Archäologen finden in Oberbayern römische Schuhsole

München: Archäologen haben im ehemaligen römischen Kastell in Oberstimm im oberbayerischen Landkreis Pfaffenhofen Reste einer knapp 2000 Jahre alten Schuhsohle entdeckt. Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege bezeichnete den Fund als archäologische Seltenheit. Die Forscher erkannten den Schuh mit Nägeln in der Sohle erst bei Röntgenuntersuchungen. Laut Denkmalschützern bietet der außergewöhnliche Fund wertvolle Einblicke in die römische Alltagskultur.

