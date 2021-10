Archäologen entdecken Schmuck aus dem Mittelalter in Gauting

Nachrichtenarchiv - 15.10.2021 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Gauting: Im Landkreis Starnberg haben Archäologen bei Ausgrabungen kostbaren Schmuck aus dem frühen Mittelalter entdeckt. Wie das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege mitteilte, handelt es sich um mit Gold und Edelsteinen verzierte Gewandnadeln, Perlen, Anhänger und Waffen. Die Gegenstände wurden in weit über 1.000 Jahre alten Gräbern am Gautinger Krapfberg gefunden. Den Angaben zufolge geben die Schmuckstücke Aufschluss über die Oberschicht um 600 nach Christus. Nun soll der Gemeinderat von Gauting beraten, was mit den Funden geschehen soll.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.10.2021 17:00 Uhr