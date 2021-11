Archäologen entdecken offenbar antike Stadt in Griechenland

Rettungsschiff "Sea-Watch 4" darf auf Sizilien anlegen

Augusta: Das deutsche Seenotrettungsschiff "Sea-Watch 4" mit rund 460 Migranten an Bord darf auf Sizilien anlegen. Wie die Organisation mitteilte, haben die italienischen Behörden dem Boot den Hafen Augusta an der Ostküste der Insel zugewiesen. Die Crew hatte in der vergangenen Nacht an Bord den Notstand ausgerufen, nachdem sich die Lage dramatisch zugespitzt haben soll. So sei das Schiff aufgrund von Sturm und starkem Regen großflächig überspült worden, sagte eine Sprecherin. Vier Gerettete befänden sich in ärztlicher Behandlung.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.11.2021 14:00 Uhr