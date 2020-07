Arber Radmarathon ist auch in Corona-Zeiten ein Erfolg

Huml kündigt weitere Corona-Tests in Mamming an

Mamming: Nach dem massiven Corona-Ausbruch auf einem Gemüsehof in Niederbayern will Gesundheitsministerin Huml die Tests in der Region ausweiten. Das kündigte die CSU-Politikerin auf einer Pressekonferenz an. Demnach ist geplant, in den kommenden Tagen auch Mitarbeiter in anderen landwirtschaftlichen Betrieben im Landkreis Dingolfing-Landau sowie in Nachbarkreisen zu untersuchen. Die Bevölkerung kann sich freiwillig und kostenlos auf das Virus testen lassen. Huml sagte weiter, ihrer Einschätzung nach hätten die Behörden vor Ort angemessen auf den Ausbruch reagiert, die Maßnahmen hätten gut ineinander gegriffen. Der Dingolfinger Landrat Bumeder kritisierte, der Betrieb habe das Hygienekonzept nicht konsequent umgesetzt. Gestern Abend war bekannt geworden, dass sich in Mamming 174 Erntehelfer mit dem Coronavirus infiziert haben. Der betroffene Betrieb ist inzwischen abgeriegelt. Fast 500 Menschen stehen unter Quarantäne und dürfen das Betriebsgelände nicht verlassen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 26.07.2020 16:00 Uhr