Arbeitspflicht für Flüchtlinge wird intensiv diskutiert

Berlin: In Deutschland ist eine Diskussion über eine Arbeitspflicht für Asylbewerber entbrannt. Anlass ist eine gesetzliche Änderung. Danach ist es nun leichter möglich, Schutzsuchende für gemeinnützige Arbeit einzusetzen. Der bayerische Innenminister Herrmann forderte die Oberbürgermeister und Landräte in Bayern deshalb auf, Asylbewerbern eine solche Arbeit anzubieten. Der deutsche Landkreistag sprach sich dafür aus, dass Flüchtlinge auch Tätigkeiten in privaten Unternehmen ausüben dürfen. Widerspruch kommt vom Bayerischen Landkreistag. Präsident Karmasin befürchtet einen zusätzlichen Anreiz dafür, nach Deutschland zu kommen und von hier aus dann Geld nach Hause zu schicken.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.02.2024 01:00 Uhr