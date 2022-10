Arbeitsminister will Einwanderungsrecht modernisieren

Ermittlungen nach Drohnenflügen über Bayern

Berlin: Nach verdächtigen Drohnenflügen über dem Truppenübungsplatz der Bundeswehr im unterfränkischen Wildflecken ermitteln die Behörden. Eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums sagte, es seien in der Nacht mehrere Flüge registriert worden. Die Bevölkerung sei aber nicht in Gefahr gewesen. Zuvor hatte ein Nachrichtenportal berichtet, dass es in Wildflecken Spionageversuche mit Drohnen gegeben habe. Auf dem Gelände bildet die Bundeswehr unter anderem ukrainische Soldaten an gepanzerten Fahrzeugen des Typs Dingo aus. Die Bundesregierung will der Ukraine 50 solcher bewaffneten Radtransporter für Patrouillen- und Spähfahrten liefern. Schon Ende August sollen russische Geheimdienste versucht haben, die Ausbildung ukrainischer Soldaten an westlichen Waffensystemen in Deutschland auszuspähen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.10.2022 12:00 Uhr