Arbeitsminister Heil wirbt vor Kabinettssitzung für Bürgergeld

14.09.2022 09:00 Uhr

Berlin: Die Bundesregierung will am Vormittag das Bürgergeld auf den Weg bringen. Es soll zum 1. Januar Hartz IV ablösen und ist die bislang größte Sozialreform der Ampel-Koalition. Geplant ist ein Regelsatz von 502 Euro im Monat für alleinstehende Erwachsene, rund 50 Euro mehr als der derzeitige Hartz-IV-Satz. Außerdem sollen für Empfängerinnen und Empfänger weniger strenge Auflagen gelten, etwa bei der Größe der Wohnung oder dem Vermögen. Zugleich soll es weniger Strafmaßnahmen durch die Jobcenter geben. Arbeitsminister Heil sagte in der ARD, es gehe bei der Reform um Ermutigung und Befähigung. Er lehne es ab, alle Menschen, die in Not geraten sind, unter den Generalverdacht zu stellen, nicht arbeiten zu wollen. Statt auf Bagatellen konzentriere man sich nun auf effektive Hilfe, sagte der SPD-Politiker weiter - Hartz IV sei viel zu bürokratisch gewesen.

14.09.2022 09:00 Uhr