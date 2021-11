Arbeitsminister Heil will wohl Homeoffice-Pflicht wieder einführen

Nachrichtenarchiv - 14.11.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesarbeitsminister Heil von der SPD will wegen der steigenden Infektionszahlen offenbar wieder eine Homeoffice-Pflicht einführen. Das berichtet die "Bild am Sonntag" und verweist auf einen Gesetzentwurf, den das Arbeitsministerium den Ampel-Parteien vorgelegt habe. Demnach muss der Arbeitgeber den Beschäftigten im Fall von Büroarbeit oder Ähnlichem anbieten, diese von zuhause zu erledigen. Voraussetzung: Es stehen keine zwingenden Gründe des Betriebs oder der Arbeitnehmer entgegen. Vorgesehen ist laut dem Bericht auch eine 3G-Pflicht am Arbeitsplatz.

Quelle: BR24 Nachrichten, 14.11.2021 02:00 Uhr