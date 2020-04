Arbeitsminister Heil will Kurzarbeitergeld aufstocken

Nachrichtenarchiv - 18.04.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Beschäftigte in Kurzarbeit sollen in der Coronakrise mehr Geld bekommen. Bundesarbeitsminister Heil hat sich dafür ausgesprochen, den Satz der staatlichen Zuschüsse zu erhöhen. Bislang erhalten Arbeitnehmer in Kurzarbeit 60 Prozent des Nettoverdienstausfalles, mit Kindern 67 Prozent. Heil sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", Miete und Rechnungen müssten ja trotz der Krise weiterbezahlt werden. Dabei stellte sich der SPD-Politiker hinter die Forderung des Deutschen Gewerkschaftsbundes, die staatlichen Zuschüsse auf 80 beziehungsweise 87 Prozent für die Monate Mai, Juni und Juli aufzustocken. Kanzleramtschef Braun hält außerdem weitere Hilfen für die Wirtschaft für möglich. Er sagte in Zeitungsinterviews, er könne nicht ausschließen, dass die Bundesregierung nachsteuern müsse.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.04.2020 07:00 Uhr