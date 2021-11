Arbeitsminister Heil will Impfpflicht für Kliniken und Heime noch vor Weihnachten

Nachrichtenarchiv - 28.11.2021 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die geplante Impfpflicht in Kliniken und Heimen soll noch vor Weihnachten in die Praxis umgesetzt werden. Das hat der geschäftsführende Bundesarbeitsminister Heil in der "Bild am Sonntag" mitgeteilt. Auch eine allgemeine Impfpflicht befürwortet der SPD-Politiker. Zudem gebe es eine "moralische Impfpflicht" für Profi-Sportler, so Heil. Es wird erwartet, dass er auch der neuen Bundesregierung angehört.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.11.2021 08:00 Uhr