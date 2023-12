Arbeitsminister Heil kündigt mehr Strenge beim Bürgergeld an

Berlin: Bürgergeld-Empfänger, die sich weigern einen zumutbaren Job anzunehmen, sollen schärfere Konsequenzen zu spüren bekommen. Das hat Bundesarbeitsminister Heil in der "Bild"-Zeitung angekündigt. Er wird mit den Worten zitiert: "Die Sanktionsmöglichkeiten gegen Totalverweigerer werden wir verschärfen. Es kann nicht sein, dass eine kleine Minderheit das ganze System in Verruf bringt." In einem Referentenentwurf heißt es, die Leistung solle in solchen Fällen für zwei Monate völlig gestrichen werden. Abgeschafft werden soll auch der vorgesehene Bürgergeldbonus für Weiterbildung. Die Änderungen sind Folge der Haushaltsverhandlungen in der Ampel-Koalition, bei denen auch das Arbeitsministerium einen Beitrag zur Konsolidierung leisten muss.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.12.2023 17:00 Uhr