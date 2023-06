Arbeitsminister Heil kündigt Anhebung des Mindestlohns an

Kurzmeldung ein/ausklappen Söldnerchef Prigoschin bestreitet Putschversuch in Russland

Moskau: Der Chef der Söldner-Gruppe Wagner hat bestritten, dass er die Regierung in Moskau stürzen wollte. Die Aktion seiner Truppen sei lediglich ein Protest gegen die schlechte Kriegsführung in der Ukraine gewesen, sagte Prigoschin in einer Telegram-Botschaft. Der Söldner-Chef hatte in den vergangenen Wochen wiederholt Kritik an Verteidigungsminister Schoigu und Generalstabschef Gerassimow geübt. Als seine Soldaten in Richtung Moskau marschierten, hatte Prigoschin aber auch andere Motive genannt. Das Land dürfe nicht weiter in Korruption, Betrug und Bürokratie leben, hatte er erklärt. Nach dem Einlenken Prigoschins war mit dem Kreml vereinbart worden, dass der 62-Jährige straffrei bleibt und künftig im Exil in Belarus lebt. Ob er sich tatsächlich in Minsk aufhält, ist aber weiterhin unklar.

