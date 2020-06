Arbeitsminister fordert schärfere Kontrollen der Fleischindustrie

Bayerischer Landesbischof fordert mehr Unterstützung für Flüchtlinge

Hannover: Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bedford-Strohm, hat zu mehr Unterstützung für Flüchtlinge aufgerufen. Im vergangenen Jahr seien fast 80 Millionen Menschen aus ihrer Heimat geflohen, mehr als je zuvor, erklärte der bayerische Landesbischof. Er rief die Bürger in Deutschland in einem Facebook-Video dazu auf, mit ihrem Geld dazu beizutragen, dass Menschen in Würde leben können, wo immer sie sind. Außerdem solle man sich politisch für mehr Solidarität mit Geflüchteten einsetzen, so Bedford-Strohm. Auch das Deutsche Kinderhilfswerk appellierte zum heutigen Weltflüchtlingstag an Staat und Gesellschaft und forderte eine bessere Bildungsintegration von Flüchtlingskindern.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 20.06.2020 09:45 Uhr