Arbeitsminister Heil erwartet nur leicht steigende Rentenbeiträge

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: Viele Wolken, später auch Schneeregen oder Schnee

Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht meist bewölkt. Nur an den Alpen mitunter länger klar. Später in der Nacht gebietsweise Schneeregen oder Schnee. Tiefstwerte +1 bis -3 Grad. Morgen und am Montag oft bewölkt, zeitweise Regen oder Schnee. Am Dienstag freundlicher und bis zu 10 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.03.2023 16:45 Uhr