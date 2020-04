Arbeitsminister Heil erwägt Stufenplan für Grundrente

Nachrichtenarchiv - 18.04.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesarbeitsminister Heil denkt wegen der Corona-Pandemie über einen Stufenplan bei der Einführung der Grundrente nach. In einem Schreiben an den Bundesrat heißt es, die Umsetzung zum Beginn des kommenden Jahres werde weiter angestrebt. Heil verweist aber auch auf den hohen Aufwand besonders für die gesetzliche Rentenversicherung in der derzeitigen Krise. In Betracht gezogen wird deswegen nun, die Grundrente gestaffelt auszuzahlen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.04.2020 01:00 Uhr