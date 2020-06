Arbeitsminister fordert schärfere Kontrollen der Fleischindustrie

Nachrichtenarchiv - 20.06.2020 09:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach dem massiven Corona-Ausbruch in Deutschlands größtem Schlachtbetrieb Tönnies fordert Bundesarbeitsminister Heil schnellere Schritte zum Schutz der Fleischarbeiter. Wie er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland mitteilte, will er die Kontrollen weiter verschärfen, noch bevor das neue Gesetz zur Arbeitssicherheit da ist. Außerdem wolle er das Verbot von Werkverträgen im Kernbereich der Fleischindustrie auf jeden Fall umsetzen - einen entsprechenden Gesetzentwurf will er im Sommer vorlegen. Über 800 Tönnies-Mitarbeiter wurden am Standort Rheda-Wiedenbrück bereits positiv auf das Coronavirus getestet. Mittlerweile befinden sich alle Beschäftigten in Quarantäne - das betrifft rund 7000 Personen. Nun könnte ein regionaler Lockdown für den Kreis Gütersloh drohen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 20.06.2020 09:15 Uhr