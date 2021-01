Arbeitsmarktforscher sehen Gesundheits- und Sozialwesen als größten Wachstumsmarkt

Das Wetter: Teils länger anhaltend Schnee

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag verbreitet Schneefälle, in tiefen Lagen Schneeregen oder Regen möglich. Vorsicht vor Straßenglätte. Höchstwerte 1 bis 4 Grad. In der Nacht ziehen sich die Niederschläge langsam in Richtung Alpen zurück und gehen in Schnee über; Tiefstwerte um -2 Grad. Die Aussichten: Wechselnd bewölkt mit freundlichen Abschnitten, am Freitag länger sonnig. Vereinzelt Schnee. Höchstwerte morgen -1 bis +3, ab Donnerstag -4 bis +2 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.01.2021 12:00 Uhr