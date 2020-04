Arbeitsmarktexpertin der Linken sieht Minijobs für Rentner gefährdet

Nachrichtenarchiv - 25.04.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Etwa 1,1 Millionen Rentner in Deutschland haben derzeit einen Minijob, um zusätzliches Geld zu verdienen. Das schreibt die Passauer Neue Presse und beruft sich dabei auf eine Statistik der Minijobzentrale. Die wurde von der Arbeitsmarktexpertin der Linken, Zimmermann, ausgewertet. Der Großteil dieser geringfügigen Beschäftigungen findet demnach im gewerblichen Bereich statt, etwa 50.000 Rentner seien zuletzt aber auch in Privathaushalten beschäftigt gewesen. Zimmermann befürchtet jetzt, dass in Folge der Corona-Pandemie zahlreiche dieser Jobs wegfallen könnten.Viele ältere Menschen seien aber gezwungen, sich zu ihrer Rente etwas dazuzuverdienen. Die Politikerin fordert deshalb einen Pandemie-Zuschlag von 200 Euro auf die Grundsicherung im Alter - auch für diejenigen denen Grundsicherung drohe.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.04.2020 12:00 Uhr